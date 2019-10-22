فعاليات مهرجان الأضواءفي دبي تتوقع 30 ألف زائر هندي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول»، بالتعاون مع القنصلية العامة الهندية في الدولة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، يوم 24 الجاري بدبي، مهرجان الأضواء في دبي، والترحيب بالجالية الهندية في الإمارة، بمشاركة أكثر من 30 ألف زائر، مع وصول العدد إلى مليون زائر بنهاية شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني، فيما سيتم إطلاق النسخة الرابعة والاستثنائية من عرض «تخيل» الشهير والذي حطم أرقاماً قياسية عالمية تحت عنوان «حديقة هاتي».

وستشهد منطقة «فستيفال باي» عروض الرقصات الهندية التقليدية وأشهر الموسيقى من عالم بوليوود التي سيحييها منسق الأغاني في «فستيفال باي»، فضلاً عن الألعاب والمسابقات الحماسية التي ستتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقال ستيفن كليفر مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية إنه وتماشياً مع «عام التسامح»، نظموا الاحتفال بطريقة جديدة بالكامل، لمنح المقيمين من الجالية الهندية في الإمارة والمغتربين عن موطنهم فرصة الاحتفال معنا في هذه المناسبة بدبي، واحتفاء بهذا الإطلاق الكبير، تعاون «دبي فستيفال سيتي مول» مع المعرض العالمي «إيلفانت باريد» لجلب خمسين من القطع الفنية المزخرفة لصغار الفيلة بحجمها الطبيعي إلى دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.