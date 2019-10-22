مستوى قياسي لقيمة «أبل» بـ 1.086 تريليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «أبل»، في تداولات جلسة أمس، بنسبة 1.89% بواقع 4.41 دولار ليصل إلى 240 دولاراً للسهم الواحد، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، ورافعاً بذلك قيمة الشركة السوقية 1.086 تريليون دولار.

يأتي ذلك في وقت كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها شركة «أبل» الأمريكية، وهي عبارة عن خاتم ذكي، يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف «آيفون» عن بعد.

وقدمت «أبل» التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجاً ذكياً، مع مايكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

وفق موقع «تيك رادار» المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف. ويتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف «آيفون» أو «آيباد»، كما يتوقع أن يدعم أيضاً الأوامر الصوتية لمساعد «سيري».