شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدّر قائمة «رولز رويس» حسب الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قال ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي «رولز رويس موتور كارز دبي» إن الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر الأولى عالمياً في طلب تصنيع السيارات الفارهة حسب الطلب، حيث حصد «المركز الميكانيكي» الصدارة عالمياً في بيع سيارات «رولز رويس» التي يتم تصنيعها حسب الطلب. وكشف المركز عن مجموعة «بايونيرز» التي تشمل 12 نسخة حصرية من «رولز رويس» خاصة بدولة الامارات، شملت 3 سيارات «فانتوم» و3 «ريث» و 4 سيارات «داون»، وسيارة «مولينان»، وواحدة «جوست». وأوضح خير الله أن كل سيارة من هذه النسخ الاستثنائية والحصرية تحتاج بين سنتين إلى 3 سنوات حتى يتم تصنيعها، ويتراوح سعر الواحدة بين 3 إلى 4 ملايين درهم.
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