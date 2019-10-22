أرباح «هاليبرتون» تهوي 32%

أعلنت «هاليبرتون» تراجع أرباحها الفصلية 32% أمس، إذ تضررت بفعل ضعف الطلب على خدماتها ومعداتها من جانب منتجي النفط والغاز في أمريكا الشمالية، أكبر أسواقها.

وتراجعت الإيرادات من أمريكا الشمالية 21% في الربع الثالث من العام. وهبط صافي الربح العائد إلى هاليبرتون إلى 295 مليون دولار، بما يعادل 34 سنتاً للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول، من 435 مليون دولار، أو 50 سنتاً للسهم في الفترة نفسها قبل عام. ونزلت الإيرادات 10% إلى 5.55 مليار دولار، وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين البالغ 5.80 مليار دولار. (رويترز)