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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرباح «هاليبرتون» تهوي 32%
تاريخ النشر: 22/10/2019
أعلنت «هاليبرتون» تراجع أرباحها الفصلية 32% أمس، إذ تضررت بفعل ضعف الطلب على خدماتها ومعداتها من جانب منتجي النفط والغاز في أمريكا الشمالية، أكبر أسواقها.
وتراجعت الإيرادات من أمريكا الشمالية 21% في الربع الثالث من العام. وهبط صافي الربح العائد إلى هاليبرتون إلى 295 مليون دولار، بما يعادل 34 سنتاً للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول، من 435 مليون دولار، أو 50 سنتاً للسهم في الفترة نفسها قبل عام. ونزلت الإيرادات 10% إلى 5.55 مليار دولار، وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين البالغ 5.80 مليار دولار. (رويترز)
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