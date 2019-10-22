«رُوّاد» تنظم ورشة «ابدأ مشروعك ويانا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «رُوّاد»، وبالتعاون مع نادي البطائح الثقافي الرياضي، ورشة عمل بعنوان «ابدأ مشروعك ويانا» أدارها الدكتور إبراهيم علي المنصوري، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة. وشهدت الورشة التي نظمت على مدار يوم واحد في نادي البطائح الثقافي الرياضي حضوراً لافتاً بلغ 73 مشاركاً من الراغبين والراغبات في تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة. وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»، إنه منذ بداية عام 2019 تم عقد 40 ورشة وبرنامجاً تدريبياً من قبل رواد في المنطقة الشرقية 2019، مشيراً إلى أن هذه الدورات شارك فيها 136 من رواد ورائدات الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريعهم، أو الذين يرغبون في تعزيز نجاح مشاريعهم القائمة.

وقالت فاطمة الكتبي عضو في اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي البطائح الثقافي الرياضي، إن سياسة النادي تؤكد دائماً على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، بما يساهم في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الورشة إلى تشجيع ومساعدة الشباب في المنطقة على دخول عالم الأعمال من خلال أفكار ريادية تتمتع بالتفرد والتميز، لتساهم في دعم عجلة الاقتصاد وتطوير دخل الفرد. وركزت محاور الدورة على تعريف المشاركين بالخطوات الرئيسية والمهمة للبدء بإطلاق مشروع ريادي صغير، أو متوسط، مع شرح للفرق بين المشروع الصغير والمتوسط، وأهم عناصر كل نوع، ومراحل اختيار المشروع. وتناولت الورشة بيان الأسس السليمة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال من خلال تعلم واكتساب الصفات التي يتميز بها رائد الأعمال عن غيره، إضافة إلى إلمامه بجميع المعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الذي يندرج فيه المشروع. وشهدت الورشة قيام المتدربين بإجراء تطبيقات عملية لكيفية إعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع، تمهيداً لرفعها إلى المؤسسات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال والتي تقوم بدورها بتقييم هذه الأفكار والدراسات ودعمها بالشكل المناسب في حال اجتيازها للشروط والمعايير.