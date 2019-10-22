شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم التعاملات على وتيرة إيجابية بفعل تصريحات إيجابية من واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وأبقت على مكاسبها بدعم من التفاؤل السائد في الأسواق عقب تصريحات إيجابية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول المفاوضات التجارية.



وتتابع الأسواق عن كثب التطورات في ملف "بريكست" مع استعداد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لطرح اتفاقه مجددا أمام البرلمان يوم الثلاثاء بعد رفض رئيس مجلس العموم طلبه يوم الإثنين.



كان "جونسون" قد فشل السبت الماضي في تمرير اتفاق "بريكست" للخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ودعا مشروع البرلمان البريطاني لطلب تأجيل الخروج حتى نهاية يناير/كانون الثاني القادم.



من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين مشيرا إلى أنه تلقى إشارات إيجابية من المفاوضات، وهو ما أكد عليه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي".

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.9% مغلقاً عند 53.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.03 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.8% وأغلق عند 58.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 26827 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26852 نقطة وأقل مستوى عند 26747 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 8163 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8164 نقطة وأقل مستوى عند 8117 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 3006 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3007 نقاط وأقل مستوى عند 2995 نقطة.