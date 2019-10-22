الاقتصاد

الإثيريوم تنخفض مع عودة الضغوط على سوق العملات الرقمية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على سوق العملات الرقمية وإقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم نتيجة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


يأتي ذلك بعد تصريحات إيجابية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول سير المحادثات التجارية بين البلدين وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يُنهي حالة الحرب التجارية القائمة.

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وفي سياق آخر، تمكن طلبة في جامعة هندية من تطوير منظومة "بلوك شين" – التي تستخدم في تداولات العملات الرقمية – بهدف استغلالها في عملية التصويت بالانتخابات كوننها تتميز باللامركزية وإمكانية الحفاظ على البيانات.


هذا، ولا تزال المطالبات والتحذيرات بشأن العملة الرقمية "ليبرا" مستمرة قبيل إطلاقها من جانب "فيسبوك" في العام القادم مع دعوات بحظر تداولها في الاتحاد الأوروبي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.7% إلى 174 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 178.5 دولار وأقل سعر عند 171.9 دولار.

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