شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقلص مكاسبها وتغلق على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم على نحو طفيف متخلية عن معظم المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة.



وأفاد محللون أن الفضة تلقت طلباً اليوم من زيادة احتياجات الأنشطة الصناعية على هذا المعدن دون النظر إلى كونها من بين المعادن النفيسة التي تعرضت لضغوط اليوم وعزوف من المستثمرين.



يأتي ذلك تزامنا مع التفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا سيما بعد تصريحات إيجابية من الجانبين عن إمكانية إبرام اتفاق نهائي.

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من ناحية أخرى، رفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي وأمر المشرعون رئيس الحكومة بطلب تأجيل للخروج من التكتل الموحد لثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية يناير/كانون الثاني.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي حتام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% وأغلق عند 17.602 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر 17.895 دولار واقل سعر عند 17.53 دولار.