شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني بعد رفض اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذهبت خطط رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أدراج الرياح في أعقاب رفض برلمان بلاده الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.



وعلى أثر ذلك، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بشكل سلبي خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين متصاعد حول ملف "بريكست".



ورفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكس" الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج بصفقة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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ليس هذا فقط، بل أمر البرلمان حكومة "جونسون" بالسعي لطلب تأجيل وتمديد لأجل المفاوضات لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية يناير/كانون الثاني، وهو ما أمر كان قد رفضه "جونسون" مراراً.



وحاول "جونسون" اليوم التقدم بطلب لعقد جلسة تصويت جديدة على اتفاق "بريكست" لكن رئيس مجلس العموم "جون بركاو" قابل هذا الطلب بالرفض الأمر الذي يزيد عدم اليقين بشأن هذا الملف الحيوي مما يؤثر سلبياً على الاقتصاد البريطاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش عند 1.2968، وسجل أعلى سعر عند 1.3013 وأقل سعر عند 1.2864.