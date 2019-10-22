شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينُهي التعاملات على انخفاض رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بفعل التفاؤل في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مما دفع المستثمرين للعزوف عن المعادن النفيسة كملاذ آمن والإقبال على أسواق الأسهم.



وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بأان هناك تقدم تم إحرازه في المفاوضات مع الولايات المتحدة.



ودعا "هي" إلى استثمار هذا التقدم والبناء على ما تم إنجازه من اتفاق مبدئي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

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من ناحية أخرى، رفض رئيس مجلس العموم البريطاني طلب رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بعقد جلسة تصويت أخرى على اتفاق "بريكست".



وكان البرلمان البريطاني قد رفض اتفاق "بريكست" وأمر حكومة "جونسون" بطلب تأجيل الخروج من التكتل الموحد لثلاثة أشهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية ) بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 1488.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1498.7 دولار وأقل سعر عند 1486.5 دولار.