شكرا لقرائتكم خبر عن سهم هاليبيرتون" يقفز بنحو 7% رغم أرباح وإيرادات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الطاقة والخدمات النفطية الأمريكية "هاليبيرتون" خلال تعاملات اليوم متأثرا بالإعلان عن نتائج أعمال ضعيفة شملت انخفاض الأرباح والإيرادات الفصلية في الربع السنوي الثالث.



يأتي ذلك في اعقاب تراجع الطلب من شركات النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية على الاستعانة بخدمات ومعدات "هاليبيرتون" خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

Advertisements



وهبط صافي دخل "هاليبيرتون" بنسبة 32% إلى 295 مليون دولار (ما يعادل 32 سنتاً للسهم) في الربع الثالث مقارنة بـ435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.



وانخفضت الإيرادات بنسبة 10% إلى 5.55 مليار دولار في نفس الفترة مقارنة بتوقعات أشارت إلى 5.8 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، قفز سهم "هاليبيرتون" بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.8% إلى 19.6 دولار في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، وسجل أعلى سعر عند 20 دولارا وأقل سعر عند 18.1 دولار.