شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر بشكل إيجابي مع ترقب التطورات بشأن بريطانيا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار بشكل إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل متابعة الأسواق العالمية للتطورات في المملكة المتحدة فضلا عن تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وبعد التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، رفض برلمان المملكة المتحدة هذا الاتفاق ودعا رئيس الوزراء "بوريس جونسون" إلى تأجيل الخروج لما بعد الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول بثلاثة أشهر.

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وعلاوة على ذلك، رفض رئيس مجلس العموم البريطاني اليوم دعوة "جونسون" لعقد جلسة تصويت جديدة من أجل تأييد اتفاقه حول "بريكست" الأمر الذي يجبر الأخير على السعي لطلب التأجيل من بروكسل.



على صعيد آخر، صرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بأن هناك تقدماً تم إحرازه بالفعل في المفاوضات مع واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.