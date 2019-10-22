شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت براثن الضغوط..والخام الأمريكي يزيد خسائره إلى 1.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرة بالمخاوف بشأن "بريكست" عقب رفض البرلمان البريطاني للاتفاق والطلب العالمي على الخام.



كان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 6% في الربع السنوي الثالث، وهو ما جاء دون توقعات بنمو نسبته 6.1%، كما اعتبرت قراءة الربع الثالث هي الأقل على أساس فصلي في 22 عاماً.



وفي سياق آخر، لا تزال الأسواق في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن "بريكست" عقب رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيث دعا برلمان لندن إلى تأجيل الخروج لثلاثة أشهر إضافية.

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واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش عند 97.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 53.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.03 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.3% إلى 58.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.