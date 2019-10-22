شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع ترقب نتائج الانتخابات العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط ترقب عن كثب لنتائج الانتخابات العامة في البلاد والتي تشهد سباقاً ليس بالعنيف بين الأحزاب البرلمانية.



وتشير التوقعات إلى أن رئيس الوزراء "جاستن ترودو" ربما يخسر الانتخابات في ظل فشل في إعادة تشكيل الحياة السياسية في البلاد.



وأقبل المستثمرون على أصول المخاطرة كالأسهم والعملات المرتبطة بالسلع اليوم (ومن بينها الدولار الكندي) في ظل التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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على صعيد آخر، يحيط عدم اليقين بملف "بريكست" عقب رفض البرلمان البريطاني للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي.



ورفض البرلمان البريطاني أي جلسة تصويت جديدة على الاتفاق مطالبا حكومة "جونسون" بالسعي نحو طلب تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافة من بروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.764، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7646 وأقل سعر عند 0.7606.