شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعمٍ من تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومةً بالتفاؤل في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد أطلق تصريحات نهاية الأسبوع الماضي أشاد خلالها بالتقدم المحرز في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.



وأفاد أن ثمة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين البلدين ويجب البناء عليه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

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من ناحية أخرى، رفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، وأمر البرلمان رئيس الحكومة بطلب تأجيل للخروج من التكتل الموحد لثلاثة أشهر إضافية.



ورفض رئيس مجلس العموم البريطاني "جون بركاو" طلب "جونسون" عقد جلسة تصويت أخرى اليوم على اتفاق "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 26792 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 8152 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3002 نقطة.