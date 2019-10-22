شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذرة رغم تصريحات إيجابية من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإطلاق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" تصريحات إيجابية.



وأوضح "هي" أن هناك تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى التوصل لاتفاق جزئي معرباً عن تفاؤل إزاء هذا التقدم.



ومن شأن التقدم في المفاوضات بين واشنطن وبكين التأثير إيجابية على حركة السلع حيث أن الصين تعهدت بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

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ووقعت أسعار الذرة تحت وطأة الضغوط في ظل المخاوف حيال الطلب الصيني نتيجة انتشار حمى الخنازير الإفريقية حيث تستخدم بكين ثلث الإنتاج السنوي الصيني من الذرة في إطعام حظائر الخنازير.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش عند 97.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 389.2 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 393.7 دولار وأقل سعر عند 388.5 دولار.