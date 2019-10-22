شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما جددت بيانات النمو فى الصين ، مخاوف ضعف الطلب العالمي على النفط.

انخفض خام برنت إلى مستوي 58.62$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة واحد بالمئة ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام فى العالم ، بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 2% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر،بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي.

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بأقل من توقعات الخبراء معدل 6.1% ،وسجل ثاني أكبر اقتصاد فى العالم نمو بمعدل 6.2% فى الربع الثاني.

وتعد تلك الوتيرة الأضعف فى نحو ثلاث عقود ، بسبب الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة ،والتي أثرت كثيرا على إنتاج المصانع وتراجع الطلب الداخلي والخارجي.