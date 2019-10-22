شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء عند مستوى 6.01 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 6.14 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 6.20 ريال، كما يقترب السهم من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، وهو ما قد يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 5.80 ريال كمستوى اول ثم 5.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.20 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.84 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.12 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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