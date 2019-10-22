شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين (QGRI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 3.32 ريال، ثم ارتفع مسجلا مستوى 3.66 ريال، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 3.25 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 3 ريال كمستوى اول ثم 2.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.70 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.40 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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