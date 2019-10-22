شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 16 ريال وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 15.70 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى مقاومته التالي عند 16.40 ريال كمستوى اول ثم 17 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15.60 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.68 وبين مستوى المقاومة هو 16.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد