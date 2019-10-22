شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 15.50 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 15.90 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الانخفاض لمستويات قد تصل الى 15.20 ريال كمستوى اول ثم 14.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.41 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط