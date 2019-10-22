شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 689 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 700 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 660 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 700 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 685.0 بينما مستوى المقاومة هو 694.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط