شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 65.80 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 67 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Evening star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 60 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 67 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65.4 بينما مستوى المقاومة هو 66.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط