بنك الرياض: القطاع المصرفي متحمس لاكتتاب أرامكو والسيولة متوفرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي السعودي متحمس جدا لاكتتاب أرامكو، مؤكدا قدرة البنوك وتوافر السيولة اللازمة لتمويل الاكتتاب.

وقال السدحان خلال لقاء مع «العربية» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، إن بنك الرياض يعمل عن قرب مع مؤسسة النقد «ساما» لاستعداد القطاع المصرفي ككل. وأضاف «المشاركة باكتتاب أرامكو تعتمد على القدرة الائتمانية لكل عميل، ونعمل مع «ساما» لالتزام البنوك بنسب الإقراض والودائع والسيولة».

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وأوضح السدحان أن تمويل العملاء يعتمد على القدرة الائتمانية لكل عميل بعد تقييمه، مشيرا إلى أن البنوك لديها القدرة والسيولة لتمويل الاكتتاب.

وبسؤاله عن نسبة الودائع المتوقع تخصيصها لطرح «أرامكو» قال «من الصعب جدا تحديد أي نسب في ظل غياب بعض المعلومات بخصوص حجم الاكتتاب وتوقيته، الأكيد أن الودائع ستشهد ضغطا بسبب الاكتتاب»، لافتا إلى أن البنوك السعودية تعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي للتأكد من أن جميع النسب سواء نسب الودائع للقروض أو نسب السيولة في البنوك تقع ضمن الحدود المسموح بها.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أحمد الخليفي قال أمس الأول إن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويل طرح «أرامكو» ولكن ذلك يعتمد على نشرة الإصدار، مؤكدا أن المؤسسة في مرحلة الاستعداد للطرح وفي نقاش مستمر مع البنوك حتى الإعلان عن نشرة الإصدار وبعدها يتم تحديد المعطيات بالنسبة للبنوك.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، قد صرح أخيرا، بأن طرح الشركة أصبح قريبا جدا.