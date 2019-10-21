على هامش القمة «الروسية - الإفريقية».. السيسي وبوتين يبحثان عودة حركة الطيران بالكامل بين البلدين

الموجز

يبحث الرئيسان عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين عودة حركة الطيران العارض "الشارتر" بالكامل بين البلدين.

وسيبحث الزعيمان هذا الأمر خلال قمة "روسيا – أفريقيا" الأولى، التي ستستضيفها مدينة "سوتشي" على البحر الأسود يومي 23-24 أكتوبر المقبلين، حيث ستكون رئاستها مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية.

وسيشارك في القمة الروسية الإفريقية أكثر من 40 زعيم دولة أفريقية، وفي المنتدى الاقتصادي، سيشارك أكثر من 300 رجل أعمال من روسيا وأفريقيا.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في تصريحات صحفية نقلها موقع "البوابة نيوز" اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع الرئيس السيسي إمكانية عودة حركة الطيران العارض الشارتر بين البلدين.

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وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيسان الروسي والمصري سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما، قال أوشاكوف: "بدون شك سيجري بحث هذه المسألة.. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد ونحن نستعد لهذه المناقشة".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "لقد دعونا وزير النقل خصيصا لهذه المقابلة وسيعرض أفكاره كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل".

وكان نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك قد أعلن، في وقت سابق، أن مصر تعمل على استئناف رحلات الطيران العارض الشارتر مع روسيا مشيرا إلى أن هذه المسألة هي في دائرة الاهتمام فبعد رحلة اللجنة إلى هناك قد أرسلنا الآن إلى نظرائنا المصريين بعض المقترحات وهم يعملون عليها الآن.

يشار إلى أنه تم استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.