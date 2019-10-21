طيران ناس يطلق رحلات جديدة من جدة إلى كراتشي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن ‏إطلاق رحلات جديدة من مدينة جدة إلى مدينة كراتشي في باكستان بواقع 3 رحلات اسبوعية ابتداءً من 2 نوفمبر 2019.

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وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي تنتهجه الشركة في خطتها الاستراتيجية التوسعية للعام 2019، التي تركّز على تعزيز رحلاته نحو الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، لا سيما قاصدي تأدية مناسك العمرة، وبما ينسجم مع مواكبة طيران ناس لرؤية السعودية 2030 في استقطاب أكبر عدد من زوّار الأمكان المقدّسة على مدار العالم.

كذلك، ستلبّي هذه الرحلات الزيادة في الطلب من قبل الوافدين الباكستانيين الذين يعيشون أو يعملون في المملكة، والذين وصل عددهم عام 2018 إلى 2.7 مليون باكستاني.

وأشار طيران ناس إلى أن «إطلاق هذه الرحلات إلى مدينة كراتشي التي تعتبر المركز المالي لباكستان، تأتي امتداداً للوجهات الجديدة التي نطلقها تنفيذاً لاستراتيجيتنا التوسّعية التي ننتهجها للعام 2019» وتعزز الروابط بين المملكة وباكستان، كما ستعمل على دعم التبادلات التجارية والسياحية بين البلدين».

يذكر أن طيران ناس أتاح للضيوف المسافرين إمكانية حجز مقاعدهم على رحلاته من خلال وكلاء البيع أو الموقع ‏الإلكتروني لطيران ناس ‏www.flynas.com‏ ، أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل ‏مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.‏