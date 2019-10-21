شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحافظ على مكاسبه بعد التداول مرة أخرى فوق 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعد عودة تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم فوق مستويات 8,000$ ، فى علامة على تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري ، والذي يعكسه ارتداد نسبة الهيمنة على سوق التشفير من أدنى مستوى فى شهرين و نصف.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 37$ بما يعادل نسبة 0.5% إلى 8,273$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,236$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,201$.

حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، مع تحسن مستويات الطلب حول مستويات 8,000$.

أضافت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين أقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 223 مليار$ ،مع حفاظ البتكوين على ارتفاعه ،وكذلك عملات رئيسية أخرى مثل الايثريوم و الربيل.

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يحافظ البتكوين على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، بفضل التحسن النسبي فى مستويات الطلب الاستثماري ،والذي يعكسه بشكل واضح انتعاش نسبة هيمنة أكبر عملة رقمية فى العالم على تداولات سوق التشفير.

انخفضت تلك النسبة يوم الجمعة إلى حدود 66% ،كأدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ،قبل أن تتحسن تلك النسبة على مدار التعاملات الأخيرة ،وصولا إلى نسبة 66.7% يوم الاثنين.

تحسنت الأساسيات فى سوق التشفير خلال الأشهر القليلة الماضية ،مع دخول العديد من المؤسسات الكبرى إلى الصناعة ،وإطلاق عديد المنصات الكبرى أخرى بورصة باكت ، غير أن المعارضة المتكررة لمشاريع شعبية مثل "ليبرا" تبقي المعنويات ضعيفة.

عارض قال وزير المالية الألماني "أولاف شولز" خلال اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي ،فكرة السماح لفيسبوك بإنشاء عملة "ليبرا" ،والموافقة عليها تعد مسئولية الدول الديمقراطية.