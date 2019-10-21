شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة ثلاثة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 108.47 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.48، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.29، بينما حقق الأعلى له عند 108.55، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم الزوج تداولات الأسبوع الماضي عند 108.45.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 123 مليار ين مقابل 144 مليار ين في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 54 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 97 مليار ين مقابل 117 مليار ين في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 178 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 5.2% مقابل 8.2%، دون التوقعات التي أشارت لتراجع 3.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 1.5% مقابل 11.9%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في تموز/يوليو الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%.