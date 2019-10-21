شكرا لقرائتكم خبر عن الربيل تستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهر مع تراجعها في أولى جلسات الأسبوع بقرابة 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بما يفوق الاثنين بالمائة أو بأكثر 0.005$ اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر ضمن عمليات تصحيحية عقب اختبارها الأعلى لها في شهر خلال الأسبوع الماضي وتحقيقها الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية لمؤتمر سول في سنغافورا في 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي تمام الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 1.74% إلى مستويات 0.28942$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29428$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.28909$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.29440$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.54$ مليار.

هذا وقد حققت الربيل الأسبوع الماضي مكاسب بأكثر من 6%، ولا توال تعكس حالياً مكاسب شهرية بأكثر من 12% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، وأن فريق ألجريم سيضيف ستة مهندسين إلى صفوف ربيل، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

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ويذكر أن ربيل قد محيت مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية كشف شركة ربيل عن تقريرها لمبيعات العملة الرقمية المشفرة إكس-أر-بي خلال الربع الثالث والتي أظهرت تراجع المبيعات بشكل موسع عن ما كانت عليه في الربع الثاني الماضي حينما عكست مستوى قياسي عند 251.5$ مليون، وذلك مع بيع الشركة خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 66.24$ مليون فقط، الأمر الذي عكس تراجع المبيعات بقرابة 74%.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الشهر المقبل وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء العملة الرقمية المشفرة إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في عام 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في عام 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في عام 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.