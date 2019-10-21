شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصريحات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو حول المفاوضات التجارية الأخيرة بين بكين وواشنطون.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.17% لتتداول حالياً عند 17.59$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.62$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.58$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.02% إلى 97.36 مقارنة بالافتتاحية عند 97.34.

Advertisements

هذا وقد خلال عطلة نهاية الأسبوع تصويت البرلمان البريطاني على تأجيل التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي لخروج بلاده بشكل منظم من الاتحاد وتأجيل التصويت إلى "تصويت ذو مغزى" على صفقة الخروج، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء البريطاني على مطالبة بروكسل تمديد الموعد النهائي للخروج المحدد مسبقاً مع نهاية الشهر الجاري.

ونود الإشارة، لكون قادة الاتحاد الأوروبي ليس عليهم بالضرورة قبول تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد مرة أخرى، بينما قد تضاءلت فرص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر بدون صفقة، مع تنامي فرص تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد 31 من تشرين الأول/أكتوبر أو تصديق البرلمان البريطاني على اتفاقية الحكومة البريطانية مع بروكسل للخروج المنظم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.