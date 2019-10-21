شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في خمسة عشرة من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1158 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1146، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1165، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1137، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.1167.

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هذا ويتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 0.2% مقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تصويت البرلمان البريطاني على تأجيل التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي لخروج الملكة المتحدة بشكل منظم من الاتحاد وتأجيل التصويت إلى "تصويت ذو مغزى" على صفقة الخروج، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء البريطاني على مطالبة بروكسل تمديد الموعد النهائي للخروج المحدد مسبقاً مع نهاية الشهر الجاري.

ونود الإشارة، إلي أن قادة الاتحاد الأوروبي ليس عليهم بالضرورة قبول تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد مرة أخرى، بينما قد تضاءلت فرص خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من تشرين الأول/أكتوبر بدون صفقة، مع تنامي فرص تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد نهاية الشهر الجاري أو تصديق البرلمان البريطاني على اتفاقية الحكومة البريطانية مع بروكسل للخروج المنظم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.