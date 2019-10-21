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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 5737 نقطة، ليغلق بذلك اسفل مستوى المقاومة الحالي عند 5750 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5600 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5800 نقطة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,716 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,757 نقطة
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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