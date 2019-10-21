شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10412 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 10450 نقطة، وهو المستوى الذي فشل المؤشر في تجاوزه طيلة الأسبوع الماضي، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,370 وبين مستوى المقاومة هو 10,450 نقطة
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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