شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 149.12 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7924.18 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7589.50 من جديد .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 172
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 14
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عدد أسهم الشركات الثابتة 4
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7589.50 ومستوى المقاومة 7924.18 .
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