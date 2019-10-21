شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 149.12 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

لازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7924.18 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7589.50 من جديد .

عدد أسهم الشركات الرابحة 172 Advertisements عدد أسهم الشركات الخاسرة 14 عدد أسهم الشركات الثابتة 4 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7589.50 ومستوى المقاومة 7924.18 .