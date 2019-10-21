شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 13 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6402 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6379، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6405، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6371.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 2.5% في آب/أغسطس الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.8% مقابل 6.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.