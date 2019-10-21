شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص عجز الميزان التجاري في اليابان خلال أيلول/سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 123 مليار ين مقابل ما قيمته 144 مليار ين في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 54 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 97 مليار ين مقابل 117 مليار ين في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 178 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 5.2% مقابل 8.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 11.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%.