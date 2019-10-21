شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 560 سيارة «أودي كيو 5» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء تشمل 560 سيارة «أودي كيو 5» تم تصنيعها بين عامي 2015 و2018، وذلك لعطل في وصلة المزلاج على بطانة تثبيت العجلة.

وأضحت الوزارة في بيان، أنه قد يرتخي غطاء قوس العجلة، وقد ينفصل عن السيارة مع مرور الوقت. ولأسباب تتعلق بالسلامة، من الضروري تركيب وسائل تثبيت إضافية في منطقة أغطية قوس العجلات.

ولفت البيان إلى أن الوقت المطلوب لهذه الخطة يحتاج لساعة واحدة تقريباً، وسيم تقديمها مجاناً دون أي مقابل.

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