الارشيف / الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليكسر مستوى 58.80 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 59.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا