شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليكسر مستوى 58.80 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 59.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط