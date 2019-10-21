شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ليتحرك فوق مستوى 17.60، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 16.96 كمحطة رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقه ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط