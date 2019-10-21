شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب محاولاته السلبية ليبدأ الضغط على الدعم المحوري الأول 1489.00، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز مستوى 1485.00 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستوى 1447.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1505.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1505.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط