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تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول عند 1.3000 ويستقر قربه، وننتظر مزيد من الارتفاع بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.3180، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 1.2840.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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