شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليلامس هدفنا المنتظر عند 1.1180، وتبدو الطريق مفتوحة لمواصلة الارتفاع واختراق المستوى المذكور للاندفاع نحو مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.1280.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1060 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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