شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهاجم المقاومة– تحليل -21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ اندفاعه بشكل صاعد ليضغط بذلك على مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 2.6200, نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه الصحيح للفترة القادمة ننصح بحيادية التداول وانتظار الإغلاق اليومي التالي.

نشير هنا إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية بوصوله أولا نحو 2.7000, أما تقديمه لثبات سلبي دون هذه المقاومة سيمكنه من تجديد المحاولات السلبية ليكرر بذلك الضغط على مستوى 2.5500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه