البلاتين يكرر التذبذب دون المقاومة– تحليل - 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل الجانبي اللحظي نتيجة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 880.00 وليعيق ذلك المسار السلبي المقترح سابقا, لكن الثبات المتكرر دون المقاومة المتمركزة حول 915.00 تشكل عامل أساسي لتأكيد المسار الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 845.00.
نستمر بالتنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق مستوى 915.00 سيعمل على إلغاء النظرة التصحيحية الهابطة بانتقاله لمسار صاعد جديد, ليزيد ذلك من فرص اندفاعه نحو 955.00 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المستقر عند 1025.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 845.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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