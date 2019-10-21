الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه للإغلاقات الإيجابية بثباته فوق مستوى 139.20 والذي يمثل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة المخترقة, ما سبق يزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع باكتسابه لعزم إيجابي جديد الوصول مباشرة نحو 141.50 وبتجاوزه سيتمكن من تحقيق أهداف إضافية قد تبدأ من 142.25 و 143.75 على التوالي.
تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 يساهم بتعزيز السيناريو الصاعد ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر لعزم إيجابي جديد وليسهل ذلك مهمة تسجيل الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.50 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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