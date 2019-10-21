شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "أسمنت تبوك" لتسجيل أرباح بقيمة 5 ملايين ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5 ملابين ريال مقابل خسائر بلغت 19.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.5 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 13.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثالث إلى زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات، وذلك على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 126% إلى 58.5 مليون ريال في الربع الثالث مُقابل إيرادات بلغت 25.9 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.61 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 47.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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