شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "سدافكو" 21% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 21% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 65.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 66.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 55.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني يرجع إلى زيادة المبيعات للمنتجات المفضلة واختلاف مزيج البيع داخل قنوات التوزيع.

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وارتفعت الإيرادات إلى 521.1 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 476.6 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وقطاعياً، ارتفعت مبيعات كلٍ من الحليب بنسبة 11% والآيسكريم بنسبة 16%، معجون الطماطم بنسبة 25% (نتيجة إختلاف توقيت رمضان خلال الربع الثاني من العام الماضي) عن نفس الربع من العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإنخفاض الحاد في الخصومات على الحليب وإرتفاع مبيعات الآيسكريم. بينما إنخفضت مبيعات مليكوما عن العام الماضي ولكن بهوامش ربحية أفضل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 103.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 57.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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