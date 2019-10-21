شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "برقان" ترتفع 11% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك برقان، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 11% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 22.7 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى العكس، تراجعت أرباح البنك التشغيلية إلى 36.3 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 41.5 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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ويعود التراجع في الأرباح التشغيلية إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى 61.9 مليون دينار بالربع الثالث، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 67.5 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 67.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 5%.

وتراجعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 103.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 125.7 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18%.