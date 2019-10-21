شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة" تحصل على تسهيلات بقيمة 250 مليون ريال من سامبا المالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مجموعة سامبا المالية، بقيمة 250 مليون ريال.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن استخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة، علماً بأن مدة التمويل 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وبحسب البيان، سيتم استخدام التسهيلات الإسلامية جزئياً في سداد صكوك الشركة التي تستحق بتاريخ 17 نوفمبر 2019، وكذلك في تلبية متطلبات رأس المال العامل.
هذا وسيتم سداد مبلغ القرض المتبقي عند تاريخ الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التسهيلات.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي وانخفاض الاستهلاك للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.8%، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 11.9% وارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية والعامة بنسبة 47.7% .
وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 567 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 553 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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