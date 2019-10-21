شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام البحريني يشتري 790 ألف سهم من أسهمه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف السلام - البحرين، المدرج بسوقي دبي والبحرين الماليين، عن شراء ما يُعادل 790 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين.

وأفاد المصرف، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الإثنين، بأن أسهم الخزينة سترتفع من 58.565 مليون سهم إلى 59.355 مليون سهم (بنحو 2.679% من الأسهم الصادرة).

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يُذكر أن المصرف قام، في 17 أكتوبر الجاري، بشراء ما يُعادل 205 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين، وذلك بعد قيامه بشراء ما يعادل 375 ألف سهم في 16 أكتوبر الجاري، و57 ألف سهم في 13 أكتوبر الجاري، و404 ألف سهم في 10 أكتوبر الجاري، و394.087 ألف سهم في 8 أكتوبر الجاري.

وكانت البيانات المالية لمصرف السلام قد أظهرت ارتفاع الأرباح إلى 6.798 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.511 مليون دينار بحريني في الربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق المصرف في نهاية النصف الأول من العام الجاري أرباحا بلغت 12.3 مليون دينار، مقابل أرباح قدرها 9.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.